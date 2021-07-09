Перший сезон анімаційного серіалу складатиметься з 10 епізодів і стартує 11 серпня 2021 року на Disney+.

Marvel Studios нарешті опублікувала перший трейлер свого майбутнього анімаційного серіалу "Що, якщо...?" (What If...?), який покаже, що було б, якби ключові події кіновсесвіту з самого початку розвивалися по-іншому.

Перснонажей 10-серійного мультсеріалу озвучать ті ж актори, які озвучували їх у фільмах Marvel, в тому числі Роберт Дауні-молодший, Чедвік Боузман, Майкл Б. Джордан, Кріс Хемсворт, Том Хіддлстон, Джеремі Реннер, Марк Руффало, Себастіан Стен, Хейлі Етвелл, Домінік Купер, Карен Гіллан і багато інших.

Так, наприклад, вже відомо, що в альтернативній версії Пеггі Картер прийме сироватку суперсолдата і стане Міс Британія, в той час як Капітан Америка перетвориться на зомбі.

Читайте такожЩо нового в кіно: довгоочікувана "Чорна вдова", перезапуск "Пліткарки" і новий погляд на Resident Evil

У свою чергу Т'Чалла стане Зоряним Лордом, а Ерік Кіллмонгер - Чорною Пантерою. Останній при цьому врятує Тоні Старка від нападу, який змінив все його життя в першій "Залізній людині". Залізну Людину у відеорролику також показали в образі зомбі.

Судячи з трейлера, канонічна шістка Месників також піддасться кадровим змінам - до неї увійдуть Чорна пантера, Зоряний Лорд, Гамора і Тор. Ще двоє персонажів залишилися за кадром.

Також в трейлері з'явився Локі, якому, ймовірно, таки вдалося зібрати свою власну армію.

Відзначимо, перший сезон анімаційного серіалу "Що, якщо...?" складатиметься з 10 епізодів і стартує 11 серпня 2021 року на Disney+. Це буде вже четвертий за рахунком телесеріал четвертої фази кінематографічного всесвіту Marvel (після "Ванда/Віжен", "Сокіл і Зимовий солдат" і "Локі"). Також вже відомо, що серіал продовжено на 2 сезон, який також складатиметься з 10 серій.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня у світовий прокат нарешті вийшов супергеройський екшн "Чорна вдова" зі Скарлетт Йоханссон у головній ролі. Наприкінці фільму глядачів чекає сцена після титру, де вони отримають натяк на один з майбутніх серіалів киновселенной Marvel.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Марина Григоренко