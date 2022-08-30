Прем'єра стрічки автора і продюсера Олексія Комаровського відбудеться восени 2022 року.

30 серпня вийшов офіційний трейлер до фільму "Область героїв". Кінострічка заснована на реальних подіях. Її унікальність полягає ще й у тому, що вона розповідає про героїчні історії простих українців, які особисто зіграли головні ролі. Про це сказано в описі до трейлера на YouTube-каналі "IdeaFilms".

Повідомляється, що прем'єра в Україні відбудеться восени 2022 року. Також планується показ фільму в Європі, США, Канаді та Великобританії.

"Глядач побачить відверту кіносповідь простих українців, які, ризикуючи всім, врятували тисячі життів в самому пеклі окупації: в Бучі, Ворзелі, Гостомелі, Ірпені та інших містах і селах", - додали творці.

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Так, наприклад, одна з історій, що увійшли до фільму - це історія про віруючого батька 5 дітей і 21-річного атеїста. Вони познайомилися в Ірпені 7 березня. Їх об'єднала одна мета - врятувати якомога більше українських життів. З моменту знайомства вони героїчно вивозили мирних людей фактично з-під обстрілів. Врятувати вдалося понад 11 тисяч людей.

Нагадаємо, в мережі з'явився трейлер українського фільму "Клондайк" про війну на Донбасі.

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