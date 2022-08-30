В кінострічці зображені події 2014 року.

30 серпня 2022 року в мережі з’явився офіційний трейлер стрічки "Клондайк" спільного виробництва України і Туреччини про війну на Донбасі.

Ролик опублікували на YouTube-каналі Arthouse Traffic.

Відповідно до сюжету фільму режисерки Марини Ер Горбач, молода пара, яка живе на сході України близько до кордону, опинилася між двома воюючими сторонами. Люди, які мешкають у цій зоні, змушені залишати свої будинки, щоб урятуватися. Однак Іра відмовляється їхати. Вона чекає на дитину і побоюється їхати в невідомість. Обираючи жити фактично під розривами снарядів, вона сподівається на найкращий результат для своєї маленької сім'ї. Однак ситуацію ускладнює те, що село, в якому вони живуть, захопили окупанти. Тим часом у небі над ними збивають цивільний літак. Ця подія виводить зіткнення на новий рівень.

Відео дня:

У головних ролях зіграли Оксана Черкашина, Сергій Шадрін та Олег Щербина. Світова прем’єра стрічки відбулася на Санденсі, де вона здобула Приз за Найкращу режисуру.

Повідомляється, що в Україні "Клондайк" покажуть 3 листопада цього року.

Нагадаємо, на Венеційському кінофестивалі проведуть День України.

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