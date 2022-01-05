В український прокат фільм вийде 24 лютого 2022 року.

Вийшов дубльований трейлер нового бойовика "Гра тіней" (Blacklight) з Ліамом Нісоном в головній ролі (трилогія "Заручниця", "Список Шиндлера", "Зоряні війни: Прихована загроза").

Як повідомляє Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм вийде 24 лютого 2022 року.

Читайте також"Льодовий дрифт" з Ліамом Нісоном та Лоуренсом Фішберном: все що відомо про новий екшн-трилерЦього разу Ліам Нісон, відомий виконанням ролей рятівників, виконає роль Тревіса Блока – спеціального агента ФБР, який намагається примиритись зі своїм темним минулим. Одного дня він виявляє змову проти громадян США, однак через своє розслідування Блок опиняється під прицілом директора ФБР, якого колись захищав. Що більше він дізнається, то на більшу небезпеку наражає себе та своїх близьких. Але справу потрібно завершити за всяку ціну.

Режисером фільму став Марк Вільямс, який до цього працював з Нісоном над фільмом "Чесний злодій". Також він є творцем популярного серіалу "Озарк".

Крім того, у фільмі зіграли Айдан Квін ("Елементарно"), Тейлор Джон Сміт ("Гострі предмети") та Еммі Ревер-Лемпман ("Академія Амбрела").

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