"Король тигрів" є одним з найпопулярніших серіалів на Netflix.

Netflix показав трейлер другого сезону кримінального документального серіалу "Король тигрів" про відомого ексцентричного колекціонера великих кішок Джозефа Шрібвогеля (Джо Екзотик).

Ролик з’явився у YouTube-каналі стрімінгового сервісу.

У 2019-му Джо засудили до 22 років за жорстоке поводження з тваринами й незаконний продаж зникаючих видів. Тоді власницею його "зоопарку" "Greater Wynnewood Exotic Animal Park" стає головна конкурентка Керол Баскін.

У трейлері представлені уривки з інтерв’ю героїв серіалу, а також самого Екзотика за гратами.

Творці "Короля тигрів" натомість обіцяють "новий сезон про хаос, вбивства й божевілля" зі ще більшою кількістю викритих подробиць про мотиви, секрети відомих власників великих кішок у США.

Прем’єра серіалу відбудеться на Netflix 17 листопада і складатиметься з 5 епізодів.

Перший сезон "Короля тигрів" показали у березні 2021 року. Історія про Екзотика отримала позитивні відгуки критиків, за рейтингами Нільсена його переглянули 34,3 мільйони людей за перші десять днів випуску, що є одним з найуспішніших випусків Netflix на сьогодні.

В результаті шоу багато людей із спортсменів, які раніше володіли екзотичними домашніми тваринами, були допитані про їх дії. У минулому професійний боксер Майк Тайсон заявив, що він був "дурний" і "неправий", що у 90-х роках тримав двох тигрів у своєму будинку.

Професійний баскетболіст у відставці Шакіл О'Ніл, який з'являється в серіалі і говорить, що купив два тигра у Джо Екзотика, заявив в інтерв'ю після виходу шоу, що "ніколи не мав жодних ділових стосунків з ним".

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Автор: Яна Ставська