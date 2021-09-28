У рейтинг також потрапили серіали "Люпен" та "Відьмак".

Опубліковано нові рейтинг найпопулярніших серіалів та фільмів на стрімінговому сервісі Netflix.

Про це повідомляє Variety.

Серед серіалів перше місце зайняли "Бріджертони" і за кількістю переглядів за перші 28 днів після прем'єри, і за кількістю загального часу, витраченого на перегляд. Серед фільмів першість розділили "Тайлер Рейк: операція з порятунку" та "Пташиний короб".

Топ-10 серіалів за кількістю переглядів

Бріджертоны (1 сезон) Люпен (1 частина) Відьмак (1 сезон) Секс / життя (1 сезон) Дивні дива (3 сезон) Паперовий будинок (4 сезон) Король тигрів (1 сезон) Ферзевий гамбіт Sweet Tooth: хлопчик з оленячими рогами (1 сезон) Емілі в Парижі (1 сезон)

Топ-10 фільмів за кількістю переглядів

Тайлер Рейк: операція з порятунку Пташиний короб Правосуддя Спенсера Примарна шістка Загадкове вбивство Стара гвардія Енола Холмс Проект Сила Армія мерців Батьківство

Читайте такожПомерла зірка фільму "Земля кочовиків", який отримав "Оскар" як найкращий фільмРаніше повідомлялося, що Netflix показав уривок другого сезону американського телесеріалу "Бріджертони". Відео зібрало вже понад 1,5 мільйона переглядів.

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Автор: Катерина Шварц