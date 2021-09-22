Хенкс виконає роль хворіючого винахідника, який шукає будинок для своєї собаки в постапокаліптичному світі.

Стрімінгова платформа Apple TV+ представила перший повний трейлер свого майбутнього науково-фантастичного фільму "Фінч" з оскароносним Томом Хенксом в головній ролі.

Стрічка присвячена подорожі хворіючого винахідника Фінча через постапокаліптичний світ, щоб знайти новий будинок для своєї сім'ї - собаки і недавно створеного андроїда.

Читайте такожТому Генксу - 65: найкращі ролі найкращого актора всіх часівРежисером стрічки виступив володар премії "Еммі" Мігель Сапочник, який зняв кілька ключових серій культового серіалу "Гра престолів".

Сценарій написали Крейг Лак і Айвор Пауелл, а продюсуванням займаються Роберт Земекіс, Френк Сміт і Найя Кукуков.

Спочатку прем'єра фільму була запланована на жовтень 2020 року, але через всесвітню пандемію коронавірусу її довелося перенести на 16 квітня, але в підсумку реліз відбудеться 5 листопада на Apple TV+.

Як вже повідомляв УНІАН, Хенкс також знявся у фільмі американського режисера Уеса Андерсона разом з такими іменитими колегами, як Скарлетт Йоханссон, Едріен Броуді, Білл Мюррей і Тільда Суїнтон.

Автор: Станіслав Кожемякін