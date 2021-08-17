Роль, яку зіграє Йоханссон у фільмі із зірковим акторським складом, зберігається в таємниці.

Скарлетт Йоханссон разом із іншими зірковими акторами зніметься в новому фільмі американського режисера Веса Андерсона, зйомки якого пройдуть в Іспанії.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, роль, яку зіграє зірка фільмів Marvel, зберігається в таємниці.

Андерсон також не розкриває ні деталі сюжету свого фільму, ні його назву. Дати виходу також поки не відома.

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Очікується, що зйомки завершаться в кінці вересня, якраз перед виходом його останнього фільму "Французька розсилка", що очікується в жовтні.

У цьому фільмі також знімуться Едріен Броуді, Білл Мюррей, Джейсон Шварцмен, Тільда Свінтон, Том Хенкс і Марго Робі.

Це не перша спільна робота Андерсона і Йоханссон. Раніше Скарлетт брала участь у зйомках мультфільму "Острів собак", режисером якого був Вес. У ньому актриса озвучувала собаку на прізвисько "Кориця".

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Автор: Олександр Топчій