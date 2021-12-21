Фільм занурить в атмосферу Ісландії Х століття.

Студія Universal презентувала перший трейлер історичного фільму "Варяг".

Ролик опублікований на YouTube- каналі студії.

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У головних ролях - Ніколь Кідман, Александр Скарсгард, Ітан Хоук, та Віллем Дефо. Також у фільмі з'явиться зірка "Ходу королеви" Аня Тейлор-Джой, співачка Бьорк та інші.

Згідно з синопсисом, це "наповнена бойовими діями епопея, що оповідає про молодого принца вікінгів, який прагне помститися за вбивство свого батька". Дія сюжету розгорнеться в Ісландії початку X століття.

Прем'єра запланована на 22 квітня 2022 року.

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Автор: Анастасія Печенюк