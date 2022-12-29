Актриса також виконала роль відьми Гуді.

Серіал "Венздей" став мегапопулярним за останній час. Він побив усі рекорди Netflix і став найбільш обговорюваним. Зараз же глядачі знаходять в ньому щось нове і незвичайне.

Як виявилося, головна героїня серіалу Дженна Ортега зіграла не тільки Венздей Аддамс, а й іншу роль. Спочатку ви могли цього не помітити, але якщо придивитися, то ви зрозумієте, що Ортега ще й і виконала роль відьми Гуді Аддамс.

Ймовірно, кіномани відразу не звернули на цей нюанс уваги через різні костюми і колір волосся.

Серіал "Венздей": сюжет

Серіал являє собою детективну, наповнену надприродними силами таємницю. Головна героїня серіалу - Венздей Адамс, яка стає студенткою академії "Невермор". Вона намагається оволодіти екстрасенсорними здібностями, перешкодити жахливим вбивствам монстра, що тероризує місцеве містечко Джеріко, а також розгадати таємницю, в яку були втягнуті її батьки 25 років тому - і все це на тлі її нових і дуже заплутаних відносин в академії "Невермор".

Раніше УНІАН повідомляв, який вигляд у реальному житті має Венздей Аддамс.

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