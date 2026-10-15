Вийшов тизер фінального сезону 'Шершнів': коли прем'єра (відео)

Четвертий сезон популярного серіалу стартує 30 листопада 2026 року.

Стрімінговий сервіс Paramount+ показав тизер четвертого сезону популярного серіалу в жанрі психологічний трилер "Шершні" (Yellowjackets).

У новому сезоні в 1996 році дівчата з команди "Шершні", що застрягли в лісі після авіакатастрофи, поспішають поховати свої гріхи, перш ніж надійде допомога, – але в дикої природи власні плани щодо того, хто вибереться звідти живим. Після повернення додому їхні таємниці починають гноїтися під дедалі важчим тягарем скоєного ними та того, ким вони стали. Тим часом у сьогоденні двоє з "Шершнів" готуються вбити одну зі своїх, тоді як у місто повертається давнє знайоме обличчя – зі своїми власними планами.

До головних ролей в серіалі повернуться Мелані Лінскі ("Дві з половиною людини", "Афера Стівена Гласса"), Софі Нелісс ("Юний детектив", "Жертвуючи пішаком"), Крістіна Річчі ("Сімейка Аддамс", "Сонна Лощина"), Софі Тетчер ("Єретик", "Компаньйон", "Її особисте пекло") та інші.

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Четвертий сезон "Шершнів" налічуватиме десять епізодів, перший з яких вийде 30 листопада 2026 року. Цей сезон стане для шоу останнім.

"Шершні" – що відомо про серіал

Перший епізод серіалу "Шершні" вийшов у листопаді 2021 року на американському телеканалі Showtime, там же у березні 2023 року стартував другий сезон. Третій сезон вже випускався спільно з Paramount+, його прем'єра відбулася в лютому 2025 року. Четвертий сезон вже повністю перейшов під контроль Paramount+. Також в Україні серіал можна подивитися офіційно на Netflix.

Події серіалу відбуваються у двох часових рамках. У 1996 році шкільна команда з жіночого футболу потрапляє в авіакатастрофу і дівчата вимушені протягом 19 місяців виживати в диких лісах. Через 25 років привиди минулого продовжують переслідувати тих, хто вижив.

Наразі загальна оцінка серіалу на IMDb становить 7,7 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він має 92% схвалення від критиків та 65% від глядачів. Тим часом, на Metacritic кінооглядачі оцінили його в 74 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 6,8 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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