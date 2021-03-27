Оновлена пісня гурту "Галасы ЗМеста" теж не відповідає правилам конкурсу.

Білорусь відсторонили від участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2021", який відбудеться у травні у Роттердамі.

Про це повідомляється на офіційному сайті конкурсу.

Європейська спілка радіомовлення і телебачення (EBU) заявила, що 10 березня попросили білоруську сторону змінити свою пісню, щоб вона відповідала правилам конкурсу. Організатори отримали оновлену пісню в узгоджені терміни та оцінили її на ввідповідність до правил змагання.

Там повідомили, що оновлена пісня гурту "Галасы ЗМеста" теж не відповідає правилам конкурсу.

"Був зроблений висновок про те, що нова заявка також порушує правила, які гарантують, що конкурс не буде використаний або дискредитований", - сказано у заяві.

Зазначається, що таким чином Білорусь не подала належну пісню у встановлені терміни і тому ця країна не братиме участь в 65-му конкурсі Євробачення-2021.

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Європейський мовник повідомив Білоруській телерадіокомпанії, що пісня «Я научу тебя» (російською мовою) у чинному вигляді не може брати участь у конкурсі. Білорусі запропонували змінити пісню або відправити нову композицію, що відповідає європейським правилам. Якщо вимоги не виконають, країну в цьому році дискваліфікують.

Пісню вже видалили з офіційного каналу мовника на YouTube. Гурт звинуватили у поширенні пропаганди режиму Лукашенка й у висміюванні протестів проти фальсифікації президентських виборів.

15 березня пройде зустріч глав делегацій в онлайн-форматі, після якої країни мають право змінити учасника й текст конкурсних пісень.

В інтерв’ю російським ЗМІ лідер гурту заявив, що, найімовірніше, нічого змінювати у пісні не будуть.

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Автор: Олег Давигора