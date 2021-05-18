Український гурт запалив на сцені в Роттердамі.

Український гурт GO_A виступив у першому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення.

Попри те, що солістці Катерині Павленко напередодні стало погано і вона проходила тест на коронавірус, їй все ж вдалося опанувати себе і запалити на сцені головного пісенного конкурсу.

Номер вийшов дуже стильним і незвичайним. Павленко вразила наповал не тільки своїм сильним голосом, а й яскравістю.

DROP THAT BEAT! pic.twitter.com/EK9XWm4Tkz — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021

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Автор: Діана Могилєвич