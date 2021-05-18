Група вже виступила / instagram.com/go_a_band
Український гурт GO_A виступив у першому півфіналі пісенного конкурсу Євробачення.
Попри те, що солістці Катерині Павленко напередодні стало погано і вона проходила тест на коронавірус, їй все ж вдалося опанувати себе і запалити на сцені головного пісенного конкурсу.
Номер вийшов дуже стильним і незвичайним. Павленко вразила наповал не тільки своїм сильним голосом, а й яскравістю.
DROP THAT BEAT! pic.twitter.com/EK9XWm4Tkz— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 18, 2021
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