Організатори Євробачення пустять до зали не більше 3,5 тисячі глядачів, але скасований торік через пандемію захід таки відбудеться у звичному форматі.
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Так концертна зала у Роттердамі буде заповнена на одну п'яту. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Доступ до нових квитків отримають лише ті, хто купував їх торік. Щоб потрапити на конкурс, окрім квитка, треба мати ще й негативний результат тесту на коронавірус. Його потрібно буде зробити не раніше, ніж за добу. А потім ще й пройти повторне тестування впродовж п'яти наступних днів після заходу.
Євробачення 2021: що відомо
- Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.
- Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.
- Для участі в шоу всі переможці відборів представили нові пісні. Від України на конкурс поїде гурт Go_A з піснею "Шум".
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