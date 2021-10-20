Конкурс традиційно проведуть у травні. 10 травня буде перший півфінал, 12 травня — другий, а 14 травня — гранд-фінал "Євробачення-2022".

Наступного року пісенний конкурс "Євробачення" пройде в Турині (Італія, — УНІАН) на олімпійській арені PalaOlimpico. На офіційному сайті конкурсу організатори склали список країн, які візьмуть участь у "Євробаченні". Україна в цьому списку присутня.

Зазначимо, Вірменія і Чорногорія, які цього року пропустили конкурс, поборються за перемогу. А ось Білорусь, схоже, зовсім відмовилася від музичного змагання. До слова, Білорусь брала участь у Міжнародному конкурсі пісні "Євробачення" з 2004 по 2019 рік.

Повний список країн-учасників:

Албанія

Вірменія

Австралія

Австрія

Азербайджан

Бельгія

Болгарія

Хорватія

Кіпр

Чехія

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Німеччина

Хорватія

Греція

Ісландія

Ірландія

Ізраїль

Італія

Латвія

Литва

Мальта

Молдова

Чорногорія

Нідерланди

Північна Македонія

Норвегія

Польща

Португалія

Румунія

Росія

Сан-Марино

Сербія

Словенія

Іспанія

Швеція

Швейцарія

Україна

Великобританія

Мартін Остердал, виконавчий супервайзер Євробачення, поділився своїми думками про склад.

"Ми так схвильовані, що у нас знову є понад 40 мовників, які змагаються за легендарний трофей Євробачення в Турині в травні наступного року. Команда старанно працює над підготовкою до зустрічі всіх делегацій в новому місті-організаторі та гарантує, що пісенний конкурс "Євробачення" принесе хвилювання і грандіозне видовище, на яке розраховують майже 200 мільйонів глядачів", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що переможці пісенного конкурсу Євробачення група Måneskin представили кліп на пісню MAMMAMIA. Ця пісня увійде в сет-лист під час світового турне групи у 2022 році. За добу кліп набрав майже півтора мільйона переглядів на youtube.

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Автор: Каролина Гайдук