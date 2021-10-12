Кліп набрав майже мільйон переглядів на YouTube всього за добу.

Італійський гурт Måneskin презентував кліп на пісню MAMMAMIA. Ця пісня увійде в сет-лист під час світового турне групи в 2022 році. Варто відзначити, що за добу кліп подивилися 872,5 тисяч людей.

"Веселе відео, пісня - хіт, особливо приспів подобається, бас звучить дуже круто", "Начебто вони просто сидять в машині, іноді підспівують, курять, передають пивко, але... це так вайбово, як ніби я з ними там сиджу", "В цій машині занадто жарко. Одразу 4 італійця", "Коли за 15 хвилин до поїздки на дачу всі один з одним пересварилися, але картоха сама себе не викопає", "Вони зараз крутіше за всіх", - пишуть фани в коментарях під відео.

Що відомо про групу Måneskin

Måneskin - рок-група з Риму, до складу якої входять провідний вокаліст Даміано Давид, басистка Вікторія Де Анджеліс, гітарист Томас Раджі і барабанщик Ітан Торчіо. Колектив існує з 2016 року.

Група стала відомою після того, як в 2017 році посіла друге місце в одинадцятому сезоні італійського шоу талантів X-Factor.

Цього року Måneskin виступив на культовому італійському музичному фестивалю Sanremo з піснею Zitti E Buoni і завоював там перше місце.

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Автор: Діана Могилєвич