Вольга Україна рада представити Вашій увазі український трейлер до першої англомовної роботи великого іспанського режисера Педро Альмодовара - "Людський голос".

Головну роль у вільній екранізації п’єси Жана Кокто зіграла лауреатка премії “Оскар” Тільда Свінтон, для якої ця стрічка стала першою спільною роботою з прославленим режисером.

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“Людський голос” було відзнято протягом одинадцяти діб в липні 2020-го року та презентовано у вересні в рамках міжнародного фестивалю у Венеції, де Тільда Свінтон отримала почесного “Лева” за вклад у кінематограф.

Двічі лауреат премій “Оскар” та “Золотий глобус”, володар двох нагород Канського кінофестивалю та семи премії “Гойя”, Педро Альмодовар є визнаним майстром кіно, в якому саме жінці відходить головна роль. Тож абсолютно логічним є звернення Альмодовара до “Людського голосу” і її Героїні. Свого часу ця роль стала знаковою для класичного кіно та виконувалася лауреатками премії “Оскар” Анною Маньяні й Софі Лорен. Зараз настала черга для однієї з найвидатніших акторок нашої епохи - шотландської діви Тільди Свінтон.

Свінтон під час прес-конференції у Венеції визнала, що захопилася творчістю Альмодовара коли вперше побачила “Жінок на грані нервового зриву”, які в свою чергу створювалися під впливом оригінального тексту “Людського голосу”. Ставши великою фанаткою режисера, тим не менш акторка ніколи не гадала, що зможе одного разу працювати з Педро Альмодоваром. В свою чергу режисер підтвердив, що не бачив іншої акторки у цьому проєкті.

“Людський голос” розповідає про Жінку, яка начебто завмерла, сподіваючись на повернення колишнього коханого, що так і не забрав свої валізи. Вона розділяє самотність із голосом у телефонній слухавці та відданним собакою, який не розуміє, чи залишив його господар. Дві живі істоти, що застрягли в невизначенності болісного очікування.

При прокаті в Україні стрічка буде супроводжуватись ексклюзивною бесідою Тільди Свінтон та Педро Альмодовара з його братом - Агустіном Альмодоваром, продюсером та постійним колаборантом великого іспанського режисера. Тож кожен глядач зможе після перегляду фільму знайти відповіді на свої запитання та почути від творців “Людського голосу” всю правду про стрічку і їх творчий процес.

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Автор: УНІАН