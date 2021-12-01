Прем'єра нового сезону запланована на 9 грудня 2021 року.

Зовсім скоро кіномани зможуть побачити продовження культового серіалу "Секс і місто", який вийде на HBO Max. А поки є можливість насолодитися офіційним трейлером.

Продовження серіалу буде називатися "І просто так", а до своїх ролей повернуться Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс. Також в нових епізодах можна буде познайомитися з подружками головних героїнь. Всього буде 10 серій.

У новому сезоні глядачі побачать, як героїні змінилися за 20 років і як змінилася їх дружба. Варто відзначити, що легендарна четвірка подруг збереться не вся. Актриса Кім Кетролл, яка грала роль Саманти, відмовилася брати участь у проекті. Таблоїди кажуть, що через давній конфлікт з партнеркою по зйомках Сарою Джесікою Паркер.

Нагадаємо, раніше Сара Джессіка Паркер жорстко відповіла критикам своєї зовнішності. 56-річна артистка вважає критику її зовнішності жінконенависницькою балаканиною.

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Автор: Діана Могилєвич