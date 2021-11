56-річна артистка вважає критику її зовнішності жінконенависницькою балаканиною.

Зірка серіалу "Секс і місто" Сара Джессіка Паркер (зіграла Керрі Бредшоу) відповіла всім хейтерам в соцмережах, які критикують її зовнішній вигляд.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Vogue, обкладинку якого вона прикрасила.

Читайте такожКеррі Бредшоу і Містер Біг разом: зірки показали фото зі зйомок продовження серіалу "Секс і місто""Сиве волосся. Невже у неї сиве волосся? Коли я сиджу поруч із сивочолим Енді Коеном (Американський ведучий ток-шоу, продюсер і письменник, - УНІАН.), він вважається винятковим. Чому для нього це нормально? Я не знаю, що відповідати людям", - сказала Паркер.

Також зірка зізналася, що досить часто її критикують користувачі соцмереж через зовнішність у цілому.

"У неї так багато зморшок. У неї недостатньо зморшок... Я знаю, який я маю вигляд. У мене немає вибору. Що мені з цим вдіяти? Перестати старіти? Мені зникнути?"- обурена Сара.

Нагадаємо, серіал "Секс і місто" отримав продовження. Сиквел And Just Like That ("І просто так...") складатиметься з десяти епізодів і вийде в грудні 2021 року.

Автор: Ольга Робейко