Трейлер зняла студія Paramount.

Студія Paramount зняла трейлер до третьої частини фільму "Хрещений батько".

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Фільм буде називатися "Хрещений батько, коду: Смерть Майкла Корлеоне". А ось вийде легендарна стрічка вже 4 грудня поточного року. І з 8 грудня фільм можна буде подивитися на цифрових платформах.

Режисер фільму Френсіс Форд Коппол зробив переосмислену версію кінострічки. Початок і кінець він змінив, а також поміняв місцями кілька сцен. Також глядачів чекають нові епізоди і музика. За словами режисера, цей варіант фільму більш відповідає концепції, яку він задумав з письменником Маріо П'юзо.

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Автор: УНІАН