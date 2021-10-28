Netflix показав трейлер нового південнокорейського горрор-серіалу "Поклик Пекла" (Hellbound).
Сценаристом й режисером став Йон Санг Хо, відомий західному глядачеві за попередньою роботою – зомбі-апокаліпсисом "Поїзд у Пусан".
Події відбуваються у фантастичній версії Землі. Одного разу мешканці планети починають чути голоси з потойбіччя з передбаченнями про власну смерть, а згодом у світі матеріалізуються злобні монстри.
Неземні істоти виносять криваві вироки: вони вбивають і затягують людей в пекло. В цей час набирає популярності релігійний культ, лідер якого бачить в атаці Пекла божественне одкровення.
"Поклик Пекла" складатиметься з 6 епізодів по 50 хвилин. Прем’єра серіалу на стрімінговій платформі відбудеться 19 листопада 2021 року.
Йон Санг Хо – південнокорейський режисер. Дебютував з короткометражних стрічок, до яких також писав сценарії.
Останні десять років Йон Санг Хо знімає переважно фільми жахів.
Серед найвідоміших робіт: серіал "Проклятий" (2020) – про дівчинку-підлітка, яка може вбити, лише поглянувши на чуже фото; "Поїзд в Пусан" (2016) – про раптовий спалах пандемії зомбі-вірусу; Станція Сеул" (2016) – приквел до "Поїзда в Пусан".
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