Також він заявив про свої акторські амбіції.

Минулого місяця на платформі Netflix був показаний південнокорейський серіал "Гра в кальмара". За 25 днів з моменту прем'єри шоу подивилися 111 мільйонів людей. Серіал став першим південнокорейським проектом, який очолив топ Netflix.

Актори стали вмить популярними, продюсери пропонують їм нові проекти, а люди, бачачи улюблених акторів, божеволіють. Так, 77-річний актор О Ен-су, який зіграв гравця під номером 001, відверто розповів про славу, яка буквально на нього звалилася.

Читайте такожЩо подивитися вдома на вихідних: добірка затишних фільмівПро це повідомляє Daily Mail.

За його словами, для нього підвищена увага стала справжнім випробуванням.

"Стан справ сильно змінився. Тепер, коли я виходжу на вулицю в кафе або куди-небудь ще, мені потрібно пам'ятати, що на мене всі дивляться. Мені здається, що слава, крім іншого, — важкий тягар", — зазначив він.

До слова, О Ен-су з 1967 по 2013 рік грав у місцевому театрі, а у 2003 році знявся у фільмі "Весна, літо, осінь, зима.... і весна". На додаток, він запевнив, що амбіцій щодо акторської кар'єри він не має.

Відзначимо, сюжет серіалу розгортається навколо турніру на виживання, в якому беруть участь 456 героїв, які потрапили у фінансові труднощі. Їм пропонують позмагатися в шести дитячих іграх. Переможець отримає 45600000000 вон (10200000000 грн), однак ставка в цій грі - життя. Головний герой серіалу Сон Кі Хун, гравець №456, вирішується на участь, щоб погасити борги та зберегти відносини з дочкою.

"Гра в кальмара" побудована на постійній необхідності персонажів робити непростий вибір. Щоб вижити, вони повинні об'єднуватися в союзи та зраджувати. Причому найчастіше герої й самі заздалегідь не знають, до чого призведе їх рішення.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Каролина Гайдук