Також творці серіалу назвали дату виходу нового сезону.

Стрімінговий сервіс Netflix презентував тизер нового сезону популярного комедійно-драматичного серіалу "Емілі в Парижі".

Відомо, що в третьому сезоні серіалу з'являться вже улюблені герої, серед яких Лілі Коллінз, Лукас Браво, Камілла Разат, Ешлі Парк, Леруа-Больє і Люсьєн Лавісконт.

Сюжет. Емілі Купер (Лілі Коллінз), виконавчий директор з маркетингу з Чикаго, несподівано отримує пропозицію відправитися в Париж замість своєї начальниці. Емілі приймає пропозицію і відправляється у відрядження в Париж на один рік. Зачарована атмосферою французької столиці, Емілі починає вести Instagram-блог, де розповідає про своє нове життя.

На новому місці у героїні не все складається гладко: мовний бар'єр, самотність, снобізм французів по відношенню до іноземців. Протягом усього серіалу Емілі намагається влитися в новий колектив, перейнятися місцевою культурою, знайти друзів, кохання і курйози, в які вона потрапляє, а кохання виявляється не таким яким воно є.

Зйомки третього сезону "Емілі в Парижі" повинні закінчитися вже цієї осені, а прем'єра запланована на 21 грудня 2022 року.

Нагадаємо, раніше вийшов трейлер мультфільму "Дивний світ" від студії Disney.

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