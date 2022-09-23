В український прокат фільм має вийти 24 листопада 2022 року.

Вийшов дубльований трейлер анімаційного фільму "Незвичайний світ" (Strange World) від студії Walt Disney Animation Studios.

Як повідомляє прес-служба Kinomania Film Distribution, в український прокат фільм має вийти 24 листопада 2022 року.

Оригінальна пригодницька анімація "Незвичаний світ" розповідає історію про незвідану землю та фантастичних істот, які її населяють. Невдовзі там розпочнеться неймовірна подорож легендарної родини дослідників Кладсів. Сімейство, однак, так сильно відрізняється від цього світу, що це може вплинути на їхню останню та найважливішу місію.

Режисером фільму виступив Дон Голл, який до цього працював над мультфільмами "Місто героїв", "Рая та останній дракон" та "Ваяна".

В оригінальній версії анімаційного фільму головних героїв озвучили Джейк Джилленгол ("Спіріт: Дикий мустанг", "Людина-павук: Далеко від дому", "Донні Дарко"), Денніс Квейд ("Життя і мета собаки"), Люсі Л'ю ("Підстава", "Ангели Чарлі"), Алан Рей Тьюдік ("Енканто: Світ магії", серіал "Постоялець з космосу"), Джабуки Янґ-Уайт, Ґабріель Юн та інші.

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