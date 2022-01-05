Новий трилер від Netflix з'явиться на великих екранах в січні цього року.

Стрімінгова платформа Netflix опублікувала трейлер психологічного трилера "Жінка в будинку навпроти дівчини у вікні". Це буде продовження фільму "Жінка у вікні".

Згідно з сюжетом, дівчина Анна після розставання з коханим не може знайти собі місця. Все починається з того, що вона сидить біля вікна і спостерігає за життям, яке проходить повз неї. Одного разу вона бачить, як її новий сусід з донькою потрапляють в страшну історію. Буквально на її очах відбувається вбивство.

Читайте такожВиконавиця ролі Трініті не проти зіграти з Рівзом у фільмі "Джон Вік"У ролях знялися Крістен Белл, Том Райлі, Мері Холланд, Шеллі Хенніг, Крістіна Ентоні, Сансара Ліла Йетт, Кемерон Бріттон, Бенхамін Леві, Майкл Ілі, Аппі Пратт, Рейчел Рамрас, Крістофер Чен, Бренда Ку, Ніколь Пулліам, Карен Макклейн.

Прем'єра запланована на 28 січня 2021 року.

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