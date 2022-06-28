Перегляд цих кінострічок не залишить Вас байдужими.

Життя дивує іноді навіть більше, ніж художня вигадка. Пропонуємо вам п'ять популярних фільмів, в основі сюжету яких лежать реальні обставини.

Боротьба з льодом

Дії відбуваються в 1909 році. У центрі сюжет історію екіпажу данського корабля"Алабама". Капітан Ейнар Міккельсен очолює експедицію на північно-східну Гренландію, щоб спростувати інформацію США про те, що Гренландія - це два острови, а не один.

Правдива історія

Успішного журналіста Майкла Фінкеля з тріском звільняють з роботи через провалену статтю і підтасовування фактів. Після роботи в New York Times йому доводиться повертатися в рідне місто, де репутація підірвана, і роботу знайти в своїй сфері практично неможливо.

Тут йому дзвонить редактор місцевої газети і повідомляє, що якийсь Крістіан Лонго, небезпечний злочинець, вбивця дружини і трьох дітей, переховувався в Мексиці і весь цей час називався Майклом Фінкелем. Журналіст нічого не розуміє, але в його голові зріє ідея зробити з цього скандальний матеріал.

Операція "Фінал"

Основою для сюжету кінострічки стала реальна історія затримання одного з організаторів Голокосту Адольфа Ейхмана, який після війни зумів сховатися в Аргентині під чужим ім'ям.

Лише через 15 років на нього вийшли ізраїльські розвідники. Розвідгрупу очолив якийсь Пітер Малкін - агент, який через Ейхмана втратив родичів.

Донні Браско

Дії відбуваються в 1978 році в Нью-Йорку. Співробітник ФБР Джо Пістоне отримує завдання під прикриттям впровадитися в злочинну гангстерську банду Брукліна, щоб отримати більше відомостей і "накрити" угруповання. Тепер він не Джо Пістоне, а Донні Браско. Щоб не провалити завдання, він повинен перестати спілкуватися з усіма рідними і друзями.

Капітан Філліпс

Дії відбуваються в квітні 2009 року в морях біля берегів Африки. На контейнеровоз MV Maersk Alabama нападає група сомалійських піратів. Команда корабля захищається як може, але загарбникам все ж вдалося взяти в полон капітана Річарда Філліпса.

Нагадаємо, названо топ-5 неперевершених фільмів з Віллом Смітом.

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