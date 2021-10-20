На сайті BBC Culture представили топ-100 найвеличніших серіалів XXI століття. У цьому рейтингу ми можемо побачити такі популярні серіали, як: "Гра престолів", "Шерлок", "Чорнобиль", "Корона", "Дівчатка Гілмор" та інші.
Для складання цього списку були запрошені критики та журналісти, які приїхали з 43 країн, від Албанії до Уругваю. З цих виборців 100 були жінками та 104 чоловіками. Кожен виборець перерахував свої 10 улюблених серіалів.
1."Прослушка" (The Wire), 2002-2008
2."Божевільні" (Mad Men), 2007-2015
3."Пуститися берега" (Breaking Bad), 2008-2013
4."Погань" (Fleabag), 2016-2019
5."Гра престолів" (Game of Thrones), 2011-2019
6."Я можу знищити тебе" (I May Destroy You), 2020
7."Залишені " (The Leftovers), 2014-2017
8."Американці" (The Americans), 2013-2018
9."Офіс" (The Office) (Великобританія), 2001-2003
10."Спадкоємці" (Succession), (2018 -...)
11."Кінь БоДжек" (BoJack Horseman), (2014-2020)
12."Клієнт завжди мертвий" (Six Feet Under), (2001-2005)
13."Твін Пікс" (Twin Peaks: The Return), (2017)
14."Атланта" (Atlanta), (2016 -...)
15."Чорнобиль" (Chernobyl), (2019)
16."Корона" (The Crown), (2016 -...)
17."Студія 30" (30 Rock), (2006-2013)
18."Дэдвуд" (Deadwood), (2004-2006)
19."Залишитися в живих" (Lost), (2004-2010)
20."Гуща подій" (The Thick of It), 2005-2012
21."Стримай свій ентузіазм" (Curb Your Enthusiasm) (2000 -)
22. "Чорне дзеркало" (Black Mirror) (2011-)
23. "Краще дзвоніть Солу" (Better Call Saul) (2015-2022)
24. "Віце-президент" (Veep) (2012-2019)
25. "Шерлок" (Sherlock) (2010-2017)
26. "Хранителі "(Watchmen) (2019)
27. "Лінія чергування ( Line of Duty) (2012-2021)
28. "Вогні нічної п'ятниці" (Friday Night Lights) (2006-2011)
29. "Парки і місця відпочинку" (Parks and Recreation) (2009-2015)
30. "Дівчата" (Girls) (2012-2017)
Повний список дивіться за посиланням.
Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що новий сезон серіалу "Ти" стрімінгового сервісу Netflix змістив шоу "Гра в кальмара" з першого місця рейтингу за переглядами в США.