У список за версією BBC увійшли самі топові роботи. На першому місці опинився серіал "Прослушка", який був показаний майже 20 років тому (2002 рік).

На сайті BBC Culture представили топ-100 найвеличніших серіалів XXI століття. У цьому рейтингу ми можемо побачити такі популярні серіали, як: "Гра престолів", "Шерлок", "Чорнобиль", "Корона", "Дівчатка Гілмор" та інші.

Для складання цього списку були запрошені критики та журналісти, які приїхали з 43 країн, від Албанії до Уругваю. З цих виборців 100 були жінками та 104 чоловіками. Кожен виборець перерахував свої 10 улюблених серіалів.

1."Прослушка" (The Wire), 2002-2008

2."Божевільні" (Mad Men), 2007-2015

3."Пуститися берега" (Breaking Bad), 2008-2013

4."Погань" (Fleabag), 2016-2019

5."Гра престолів" (Game of Thrones), 2011-2019

6."Я можу знищити тебе" (I May Destroy You), 2020

7."Залишені " (The Leftovers), 2014-2017

8."Американці" (The Americans), 2013-2018

9."Офіс" (The Office) (Великобританія), 2001-2003

10."Спадкоємці" (Succession), (2018 -...)

11."Кінь БоДжек" (BoJack Horseman), (2014-2020)

12."Клієнт завжди мертвий" (Six Feet Under), (2001-2005)

13."Твін Пікс" (Twin Peaks: The Return), (2017)

14."Атланта" (Atlanta), (2016 -...)

15."Чорнобиль" (Chernobyl), (2019)

16."Корона" (The Crown), (2016 -...)

17."Студія 30" (30 Rock), (2006-2013)

18."Дэдвуд" (Deadwood), (2004-2006)

19."Залишитися в живих" (Lost), (2004-2010)

20."Гуща подій" (The Thick of It), 2005-2012

21."Стримай свій ентузіазм" (Curb Your Enthusiasm) (2000 -)

22. "Чорне дзеркало" (Black Mirror) (2011-)

23. "Краще дзвоніть Солу" (Better Call Saul) (2015-2022)

24. "Віце-президент" (Veep) (2012-2019)

25. "Шерлок" (Sherlock) (2010-2017)

26. "Хранителі "(Watchmen) (2019)

27. "Лінія чергування ( Line of Duty) (2012-2021)

28. "Вогні нічної п'ятниці" (Friday Night Lights) (2006-2011)

29. "Парки і місця відпочинку" (Parks and Recreation) (2009-2015)

30. "Дівчата" (Girls) (2012-2017)

Автор: Каролина Гайдук