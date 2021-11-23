Правоохоронцям дружина покійного стверджувала, що її чоловік не страждав на психічні розлади.

Зірка документального серіалу від Netflix "Король тигрів", американський торговець рептиліями Джефф Джонсон помер в лікарні після спроби самогубства.

Про це повідомляє The Mirror.

Як поінформували у поліції, Джонсон покінчив з життям на очах у одного з членів родини.

Напередодні Джонсон сперечався зі своєю дружиною та в якийсь з моментів суперечки спробував себе вбити, уточнює видання.

Читайте також"Джонні проти Ембер": про скандальне розлучення Деппа і Херд зняли документальний фільмЯк пише The Sun, Джонсон приставив собі до голови пістолет і натиснув на курок.

Дружина негайно зателефонувала у службу порятунку. Під час госпіталізації у пораненого ще билося серце, проте в лікарні він помер.

Правоохоронцям дружина покійного стверджувала, що її чоловік не страждав на психічні розлади.

Джонсон став другим, хто покінчив з життям, з тих, хто знявся у документальній стрічці. 3 вересні 2021 року, приблизно через рік після виходу шоу, від хронічного алкоголізму помер Ерік Коуі, який теж "зіграв" одну з ключових ролей.

Хто такий Джефф Джонсон?

Джефф Джонсон з’явився тільки в одному епізоді шоу "Короля тигрів", щоби розповісти про ворожнечу між Керол Баскін та Джо "Екзотік".

Перший сезон "Короля тигрів" показали у березні 2021 року. Історія про Екзотика отримала позитивні відгуки критиків, за рейтингами Нільсена його переглянули 34,3 мільйони людей за перші десять днів випуску, що є одним з найуспішніших випусків Netflix на сьогодні.

В результаті шоу багато людей із спортсменів, які раніше володіли екзотичними домашніми тваринами, були допитані про їх дії. У минулому професійний боксер Майк Тайсон заявив, що він був "дурний" і "неправий", що у 90-х роках тримав двох тигрів у своєму будинку.

Професійний баскетболіст у відставці Шакіл О'Ніл, який з'являється в серіалі і говорить, що купив два тигра у Джо Екзотика, заявив в інтерв'ю після виходу шоу, що "ніколи не мав жодних ділових стосунків з ним".

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Автор: Віолетта Орлова