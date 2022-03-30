У актора була діагностована афазія, яка викликає розлад мови.

Знаменитий голлівудський актор Брюс Вілліс завершує кар'єру через діагностовану деменцію.

Про це повідомила його колишня дружина актриса Демі Мур. За її словами, Брюс відчуває деякі проблеми зі здоров'ям, і нещодавно у нього була діагностована афазія, яка викликає розлад мови.

"Брюс відмовляється від кар'єри, яка так багато для нього значила. Це дійсно складний час для нашої сім'ї, і ми дуже вдячні вам за вашу незмінну любов, співчуття і підтримку", - написала Мур.

Брюс Вілліс

Акторові нещодавно виповнилося 67 років. У кіно почав зніматися в 1980 році. Широку популярність він отримав завдяки серіалу "Детективне агентство "Місячне світло"" і серії фільмів "Міцний горішок".

Також Вілліс грав головні ролі в блокбастерах "П'ятий елемент" і "Армагеддон". Крім того, актор виступав як виконавець блюзу. У нього вийшли два альбоми в 1980 роках.

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