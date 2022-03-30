Знаменитий голлівудський актор Брюс Вілліс завершує кар'єру через діагностовану деменцію.
Про це повідомила його колишня дружина актриса Демі Мур. За її словами, Брюс відчуває деякі проблеми зі здоров'ям, і нещодавно у нього була діагностована афазія, яка викликає розлад мови.
"Брюс відмовляється від кар'єри, яка так багато для нього значила. Це дійсно складний час для нашої сім'ї, і ми дуже вдячні вам за вашу незмінну любов, співчуття і підтримку", - написала Мур.
Брюс Вілліс
Акторові нещодавно виповнилося 67 років. У кіно почав зніматися в 1980 році. Широку популярність він отримав завдяки серіалу "Детективне агентство "Місячне світло"" і серії фільмів "Міцний горішок".
Також Вілліс грав головні ролі в блокбастерах "П'ятий елемент" і "Армагеддон". Крім того, актор виступав як виконавець блюзу. У нього вийшли два альбоми в 1980 роках.