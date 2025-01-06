Тріумфатором серед фільмів став кримінальний мюзикл "Емілія Перес".

В ніч на понеділок, 6 січня, у Лос-Анджелесі, США, відбулася церемонія вручення нагород лауреатам премії Голлівудської асоціації іноземної преси "Золотий глобус-2025". Подія, яка зібрала на червоному хіднику відомих на увесь світ зірок кіноіндустрії, пройшла у готелі The Beverly Hilton та розпочала сезон вручення премій.

За даними Golden Globes, вперше за свою кар'єру омріяну статуетку отримала американська акторка Демі Мур. Вона перемогла в категорії "Найкраща акторка в мюзиклі або комедії" за свою роль у фільмі "Субстанція".

Тріумфатором серед фільмів став кримінальний мюзикл французького режисера Жака Одіяра "Емілія Перес". Стрічка отримала чотири нагороди, серед яких нагорода у номінації "Найкращий мюзикл або комедії". Недалеко від цієї картини втік інший фільм, який отримав нагороди. Йдеться про "Бруталіст" Брейді Корбета. Його було нагороджено статуетками, зокрема, як "Найкращий драматичний фільм" та "Найкраща режисерська робота".

Відео дня

Тріумфатором серед серіалів на премії став серіал "Сьогун". Йому дісталося чотири нагороди, зокрема, його визнали "Найкращим драматичним серіалом". А ось фільм "Анора", в якому зіграв росіянин Юрій Борисов залишився без нагород.

Повний список лауреатів кінопремії "Золотий глобус-2025":

Найкраща драматичний фільм

"Бруталіст"

Найкращий мюзикл або комедія

"Емілія Перес"

Найкращий режисер драматичного фільму

Брейді Корбет, "Бруталіст"

Найкращий фільм неанглійською мовою

"Емілія Перес"

Найкращий анімаційний фільм

"Потік. Останній кіт на землі"

Найкращий актор у драматичному фільмі

Едріен Броуді, "Бруталіст"

Найкраща акторка у драматичному фільмі

Фернанда Торрес, "Я досі тут"

Найкраща акторка в мюзиклі або комедії

Демі Мур, "Субстанція"

Найкращий актор в мюзиклі або комедії

Себастьян Стен, "Інша людина"

Найкращий актор другого плану

Кіран Калкін, "Справжній біль"

Найкраща акторка другого плану

Зої Салдана, "Емілія Перес"

Найкращий сценарій драматичного фільму

Пітер Строхан, "Конклав"

Найкращий драматичний серіал

"Сьогун"

Найкращий серіал в жанрі комедії або мюзиклу

"Хитрощі"

Найкращий мінісеріал або телефільм

"Оленя"

Найкращий актор в драматичному серіалі

Хіроюкі Санада, "Сьогун"

Найкраща акторка в драматичному серіалі

Анна Саваі, "Сьогун"

Найкраща акторка в комедійному серіалі або мюзиклі

Джин Смарт, "Хитрощі"

Найкращий актор в комедійному серіалі або мюзиклі

Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь"

Найкращий актор другого плану в серіалі

Таданобу Асано, "Сьогун"

Найкраща акторка другого плану в серіалі

Джессіка Ганнінг, "Оленя"

Найкращий актор другого плану в мінісеріалі або телефільмі

Колін Фаррел, "Пінгвін"

Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі або телефільмі

Джоді Фостер, "Справжній детектив"

Найкраща оригінальна музика

Трент Резнор, Аттікус Росс, "Претенденти"

Найкраща оригінальна пісня

El Mal, "Емілія Перес"

Найкращий стенд-ап

Елі Вонг, "Елі Вонг: Одинока жінка"

Найкращі касові збори

"Wicked: Чародійка"

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі фільми 2024 року, які обов'язково варто подивитися. УНІАН підготував власну добірку головних світових кінострічок року, що минає – пропустити їх не може жоден кіноман.

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