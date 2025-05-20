В український прокат анімаційний фільм вийде 27 листопада 2025 року.

Кінокомпанія Walt Disney Pictures показала перший трейлер пригодницько-комедійного мультфільму "Зоотрополіс 2" (Zootopia 2), що стане продовженням хіта 2016 року.

У новому комп'ютерно-анімаційному фільмі хоробра детективка Джуді Гопс і її кмітливий напарник Нік Крутихвіст знову беруться за справу – цього разу найзагадковішу в їхній кар'єрі. У Зоотрополісі з'являється таємнича рептилія, яка перевертає життя мешканців мегаполіса догори дриґом. Щоб розкрити цю справу, напарники вирушають під прикриттям у незвідані райони міста. На них чекають заплутані сліди, підозрілі персонажі й неочікувані повороти, що перевірять на міцність не лише їхній професіоналізм, а й дружбу. Чи зможуть вони знову врятувати Зоотрополіс – і самих себе?

В оригінальній версії головних героїв мультфільму озвучили Джинніфер Ґудвін ("Зоотрополіс", серіали "Якось у казці", "Чому жінки вбивають"), Джейсон Бейтман ("Нестерпні боси", "Хочу як ти"), Джонатан Ке Кван ("Все завжди і водночас", серіал "Локі"), Фортун Феймстер ("Сусіди. На стежці війни"), Квінта Брансон ("Тачки на дорозі") та інші.

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Зняли новинку Джаред Буш та Байрон Говард, які також працювали над першим фільмом та іншими гучними анімаційними проектами Disney ("Енканто: Світ магії", "Рапунцель: Заплутана історія").

Як повідомила пресслужба Kinomania Film Distribution, в український прокат анімаційний фільм вийде 27 листопада 2025 року.

Нагадаємо, перший фільм "Зоотрополіс" вийшов у 2016 році та був одночасно схвально сприйнятий критиками плюс успішний в прокаті.

Наразі оцінка фільму на IMDb становить 8 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 98% схвалення від критиків з відзнакою "Сертифікована свіжість" та 92% від глядачів. Водночас на Metacritic кіноексперти оцінили його у 78 зі 100 балів (відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки"), а широка аудиторія – в 8,6 з 10 балів (відповідає характеристиці "всезагальне визнання").

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