У ролик увійшли кадри з найвідоміших мультфільмів, фільмів та серіалів виробництва The Walt Disney Company.

The Walt Disney Company представила зворушливий ролик до свого 100-річного ювілею, що відзначається цього року.

Зокрема, у ролик увійшли кадри з найвідоміших мультфільмів, фільмів та серіалів виробництва кіностудії: франшизи "Месники", "Зоряні війни", "Аватар" та "Індіна Джонс". І, звісно, кадри зі знакових дитячих фільмів та мультфільмів від Дісней, на яких виросло не одне покоління – "Спляча красуня", "Попелюшка", "Король лев", "Пітер Пен", "Мері Поппінс", "Міккі Маус", "Русалонька" і багато інших.

Крім того, в ролику показали, як роботи студії вплинули на життя їхніх фанатів – різноманітні благодійні заходи, фестивалі косплею та зустрічі з кумирами.

100-річчя The Walt Disney Company

The Walt Disney Company була заснована 16 жовтня 1923 року в Лос-Анджелесі братами Волтером і Роєм Діснеями як невелика анімаційна студія. Свій перший трюковий фільм "День Аліси на морі" на основі книги Льюїса Керрола "Аліса в Країні чудес" студія випустила 1 березня 1924 року, а у 1927 році було запущено виробництво мультфільмів з родини Міккі Мауса.

Нині Дісней є однією з найбільших корпорацій в індустрії розваг у світі, яка окрім, власне, виробництва кінопродукції також володіє понад десятком тематичних парків по всьому світу. До складу компанії, серед іншого, входять такі великі кіностудії, як Walt Disney Pictures, 20th Century Studios, Searchlight Pictures, Marvel Studios та Lucasfilm.

З листопада 2019 року компанія випускає увесь свій контент на стрімінговому сервісі Disney+, в тому числі серіали власного виробництва з кіновсесвітів Marvel ("Локі", "Таємне вторгнення", "Сокіл та Зимовий солдат", "Міс Марвел" тощо) та Star Wars ("Мандалорець", "Андор", "Асока" тощо). Тут же з'являються усі гучні фільми студії після завершення їхнього прокату в кінотеатрах, серед них франшизи "Марвел", "Зоряні війни", "Аватар" та "Індіна Джонс". На жаль, в Україні сервіс поки не працює.

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