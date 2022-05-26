Тут не тільки "Stefania" і "Ой, у лузі червона калина".

За більш ніж три місяці війни українські артисти випустили чимало композицій для того, щоб підняти бойовий дух своїх слухачів. Популярними стали і старі пісні, які після нещадних обстрілів з боку РФ знайшли новий сенс. Пропонуємо вам оновити свій плейлист.

Христина Соловій - Українська лють

Авторські слова пісні артистки покладені на музику італійської "Bella Ciao". Ця символічна композиція показує - українців не зламати.

Христина Соловій - Я твоя зброя

Ще одна пісня від Христини.

"Українці націлені на перемогу, щоб знову жити під мирним небом, повернутися додому, возз'єднатися з сім'ями, відчувати свободу і робити звичні речі: гуляти по вільному Києву, їздити на море у вільний Крим. Бажання перемогти є нашою найсильнішою зброєю", - прокоментувала артистка свою роботу.

Jerry Heil - #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)

У назву композиції і в її основу лягло висловлювання Андрія Данилка (Вєрки Сердючки) на одному зі своїх виступів. Трек швидко став вірусним.

"Геть з України, москаль некрасівий", - тепер це девіз всіх українок.

МЮСЛІ UA ft MC PAPA - VOVA їВаѕһ їх Blyad'

Олександр Поворознюк встиг прославитися як майстер "міцного слівця". Його висловлювання навіть стали основою популярного хіта, який зараз є одним з найбільш популярних в TikTok.

Ed Sheeran – 2step ft Antytila

Всесвітньо відомий виконавець Ед Ширан ще в 2021 році був в Україні. На вулицях Києва він знімав свій кліп, який презентував вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Після прем'єри британський виконавець запропонував українському артисту Тарасу Тополі записати спільну нову версію цієї композиції. Попри те, що Тополя зараз в лавах ЗСУ, він все ж зміг записати своє виконання.

Океан Ельзи - Місто Марії

У Вакарчука вже є чимало легендарних композицій. Україна і весь світ чекають з нетерпінням того, "коли настане день, закінчиться війна", щоб обійняти своїх рідних. Після бомбардування портового міста Маріуполь в Донецькій області Святослав написав зворушливу композицію "Місто Марії", в якій зазначив - місто стоятиме "доки над гордим Азовом сонце встає".

Kozak System - Подай Зброю

Пісні Kozak System вже більше чотирьох років, але особливо популярною і актуальною вона стала саме зараз зі зрозумілих причин.

Один в каное - "У мене немає дому"

На жаль, сотні тисяч людей зіткнулися з тим, що залишилися без будинку. Чийсь будинок розбомбили окупанти, а хтось залишив рідне місце, бо рятував від війни своє життя і життя своїх близьких.

Батько наш - Бандера - ROMAX & Макс Міщенко

Ще одна культова композиція, яка буквально підірвала TikTok.

Kalush Orchestra - Стефанія

Ця добірка була б не повною без групи, яку полюбили мільйони. У такий непростий час артисти знайшли в собі сили представити Батьківщину на найпрестижнішому музичному конкурсі і вибороли перемогу. Стефанія - це не лише образ мами фронтмена гурту, а образ усіх мам, чиї діти пішли на війну захищати Україну.

Стефанія мамо, мамо Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє…

Нагадаємо, TVORCHI випустили хіт про перемогу України: зароблені гроші передадуть армії.

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