За більш ніж три місяці війни українські артисти випустили чимало композицій для того, щоб підняти бойовий дух своїх слухачів. Популярними стали і старі пісні, які після нещадних обстрілів з боку РФ знайшли новий сенс. Пропонуємо вам оновити свій плейлист.
- Христина Соловій - Українська лють
- Христина Соловій - Я твоя зброя
- Jerry Heil - #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)
- МЮСЛІ UA ft MC PAPA - VOVA їВаѕһ їх Blyad'
- Ed Sheeran – 2step ft Antytila
- Океан Ельзи - Місто Марії
- Kozak System - Подай Зброю
- Один в каное - "У мене немає дому"
- Батько наш - Бандера - ROMAX & Макс Міщенко
- Kalush Orchestra - Стефанія
Христина Соловій - Українська лють
Авторські слова пісні артистки покладені на музику італійської "Bella Ciao". Ця символічна композиція показує - українців не зламати.
Христина Соловій - Я твоя зброя
Ще одна пісня від Христини.
"Українці націлені на перемогу, щоб знову жити під мирним небом, повернутися додому, возз'єднатися з сім'ями, відчувати свободу і робити звичні речі: гуляти по вільному Києву, їздити на море у вільний Крим. Бажання перемогти є нашою найсильнішою зброєю", - прокоментувала артистка свою роботу.
Jerry Heil - #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ)
У назву композиції і в її основу лягло висловлювання Андрія Данилка (Вєрки Сердючки) на одному зі своїх виступів. Трек швидко став вірусним.
"Геть з України, москаль некрасівий", - тепер це девіз всіх українок.
МЮСЛІ UA ft MC PAPA - VOVA їВаѕһ їх Blyad'
Олександр Поворознюк встиг прославитися як майстер "міцного слівця". Його висловлювання навіть стали основою популярного хіта, який зараз є одним з найбільш популярних в TikTok.
Ed Sheeran – 2step ft Antytila
Всесвітньо відомий виконавець Ед Ширан ще в 2021 році був в Україні. На вулицях Києва він знімав свій кліп, який презентував вже після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Після прем'єри британський виконавець запропонував українському артисту Тарасу Тополі записати спільну нову версію цієї композиції. Попри те, що Тополя зараз в лавах ЗСУ, він все ж зміг записати своє виконання.
Океан Ельзи - Місто Марії
У Вакарчука вже є чимало легендарних композицій. Україна і весь світ чекають з нетерпінням того, "коли настане день, закінчиться війна", щоб обійняти своїх рідних. Після бомбардування портового міста Маріуполь в Донецькій області Святослав написав зворушливу композицію "Місто Марії", в якій зазначив - місто стоятиме "доки над гордим Азовом сонце встає".
Kozak System - Подай Зброю
Пісні Kozak System вже більше чотирьох років, але особливо популярною і актуальною вона стала саме зараз зі зрозумілих причин.
Один в каное - "У мене немає дому"
На жаль, сотні тисяч людей зіткнулися з тим, що залишилися без будинку. Чийсь будинок розбомбили окупанти, а хтось залишив рідне місце, бо рятував від війни своє життя і життя своїх близьких.
Батько наш - Бандера - ROMAX & Макс Міщенко
Ще одна культова композиція, яка буквально підірвала TikTok.
Kalush Orchestra - Стефанія
Ця добірка була б не повною без групи, яку полюбили мільйони. У такий непростий час артисти знайшли в собі сили представити Батьківщину на найпрестижнішому музичному конкурсі і вибороли перемогу. Стефанія - це не лише образ мами фронтмена гурту, а образ усіх мам, чиї діти пішли на війну захищати Україну.
Стефанія мамо, мамо Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє…
Нагадаємо, TVORCHI випустили хіт про перемогу України: зароблені гроші передадуть армії.
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