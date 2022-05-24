Композиція отримала назву "Боремося".

Музична група TVORCHI випустила пісню під назвою "Боремося". Кліп знімали в стінах українського театру. Прем'єра відбулася 24 травня - через три місяці після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Ми знімали в осередку культури – українському театрі. Тому самому, де оживають твори Лесі Українки та Івана Нечуя-Левицького у Тернополі, куди приходять наповнитися українські родини у Києві, і який був жорстоко зруйнований у Маріуполі. Під час наших зйомок ми бачили своїми очима, як театр знову починає дихати. Тому що можна знищити стіни, та неможливо вбити наші цінності. Про це ми й співаємо у нашій пісні: "Боремося та усіх поборемо", - розповіли творці композиції.

Музиканти розповіли, що всі виручені кошти будуть передані на потреби українських військових.

"Боремось та усіх поборемо (поборемо)

Летять кулі, а ми міцно стоїмо (стоїмо)

Боремось розділилися світи

За свободу поєднались голоси", - сказано в пісні.

Нагадаємо, названо топ-5 кращих пісень з Євробачення 2022.

Вас також можуть зацікавити новини: