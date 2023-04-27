Після прослуховування вам точно захочеться додати їх в плейлист.

Весна - час, коли хочеться чогось нового. Розповідаємо, якими музичними новинками українські артисти радували своїх слухачів протягом останніх двох місяців. Після прослуховування цих композицій ви точно захочете додати їх в свій плейлист!

Злата Огнєвіч і SHUMEI - "Буревіями"

Зворушлива композиція вийшла трохи більше тижня тому, а вже стала безумовним хітом соцмереж. Пісня посіла перше місце в хіт-параді "Набирають популярність" в Україні на YouTube Music, а також стала другою в Apple Music. Її активно використовують в TikTok, через що популярність тільки зростає.

Jerry Heil - "На небі ні зорі"

"Це пісня про те кохання, на якому тримається Україна", - так коротко артистка прокоментувала свою композицію. Чуттєва пісня про кохання під час війни знайшла відгук в серцях тисяч слухачів.

Після дощу - "Хочеш"

Ще одна крута прем'єра весни - це потужна пісня "Хочеш" від молодої групи Після дощу. Вона викликає мурашки вже з перших секунд прослуховування. Душевні рядки і приємний голос артиста підкорили мільйони слухачів, завдяки чому композиція швидко вирвалася в тренди.

KAZKA - "Без кохання"

Український гурт KAZKA презентував пісню, в основу якої лягла особиста історія фронтвумен колективу Саші Зарицької.

"Війна навчила нас не відкладати почуття на завтра. Цінувати кожну мить, любити, шукати справу мрії, створювати сім'ї, простір навколо себе, нове життя", - сказала Зарицька.

Настя Каменських - "Душа"

NK цієї весни обговорюють не тільки через ймовірні зміни в особистому житті, але і завдяки її творчості. Так, в березні вийшла пісня "Душа" і кліп на неї. У кліпі Каменських змінила кілька образів, створених за народними українськими мотивами.

Нагадаємо, TVORCHI випустили ремікс на конкурсну пісню для Євробачення.

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