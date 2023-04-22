Кліп знімали в "Українському Домі" на Хрещатику.

У 2023 році від України на Євробаченні виступатиме група TVORCHI, яку обрали в рамках Нацвідбору. Вони представлять нашу країну піснею "Heart of Steel". Зараз артисти представили ремікс на конкурсну композицію, а також оновлений кліп.

Відомо, що зйомки кліпу проходили в Національному центрі "Український дім" на Хрещатику в центрі Києва. Повідомляється, що зйомки настільки затягнулися, що проходили навіть під час комендантської години. Артисти стверджують, що це в сучасних реаліях має свій символізм.

"Навіть у найтемнішу ніч, навіть у комендантську годину ми творимо нову українську культуру в самому серці столиці, і ніщо нас не може зупинити", - заявили учасники дуету TVORCHI.

Євробачення-2023: інформація

Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий - 11 травня. Фінал Євробачення-2023 пройде в Ліверпулі 13 травня. Проведуть його від імені України. Варто відзначити, що на сцену вийдуть українські артисти Тіна Кароль, Джамала, Вєрка Сердючка та інші.

Глядачі очікували також побачити Руслану, яка перемогла на Євробаченні-2004, проте її не запросили, через що розгорівся скандал.

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