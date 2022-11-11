Співачка також презентувала кліп до пісні.

Українська співачка Аліна Паш презентувала нову пісню "Вірити", що увійде до нового альбому (його реліз відбудеться у 2023 році). Пісня підкріплена відеороботою, яку для співачки зняв режисер Юрій Катинський.

Ідея пісні народилася у повітрі: Аліна написала перші рядки в літаку, а дописувала вірші на дереві в лісах ЮНЕСКО у Литві. Саме там, на студії звукозапису River Sound, відбувся запис синглу, але створювався він разом із українським саундпродюсером Тарасом Базєєвим.

Локацією для зйомки кліпу "Вірити" було обрано Львівську експериментальну кераміко-скульптурну фабрику. У відео Аліна зриває зі старих монументів білу вуаль забуття й залишається в оточенні символів минулого України. Головним монументом нашої історії і є воля, яка, попри всі намагання ворога знищити нас, об’єднує українців та дарує віру в силу нашого народу.

Аліна Паш:

"Віра - це наша надсила, в якій ми єдині, особливо зараз. Я вірю, що ми, українці, - велика родина, котра зараз не має гірших чи кращих, західних чи східних. І я б щиро хотіла, аби ця пісня спонукала нас до того, щоб ми, попри всі складнощі, впевнено дивилися в мабутнє, пам‘ятали та переказували нащадкам своє минуле, своє сьогодення, яке виборюємо кров‘ю, не ховали очей, витирали сльози та йшли далі всі разом".

Співачка додала, що цей шлях боротьби, який ми обрали, дуже непростий, але він точно веде нас крізь терни до світла, де ми відбудовуватимемо не лише себе, а й всіх тих, хто не бажає жити в загарбницькому минулому.

Нагадаємо, раніше автор народного хіта "Байрактар" випустив новий потужний кліп.

Вас також можуть зацікавити новини: