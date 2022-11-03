Українці вже оцінили новий хіт Тараса Боровка.

Український музикант Тарас Боровок, який підкорив хітом "Байрактар", випустив нову пісню, приурочену до Дня ракетних військ і артилерії. Тема артилерії близька Тарасу, оскільки він навчався на артилериста і починав службу в артилерійському підрозділі.

Так, у новому кліпі можна побачити кадри з українськими артилеристами, які мужньо боронять нашу країну від російських окупантів. Також Тарас упевнений, що в України одна доля - перемогти в цій страшній війні.

У пісні є такі слова:

"Знищити нас - хибна теорія,

Перемагати - наша історія!

Зникне в диму клята імперія,

Б'є окупанта моя артилерія!"

Реакція мережі на пісню "Моя артилерія"

"Бажаю точних пострілів і точних влучень прямо в ціль. Вперед до нашої перемоги! Дякуємо за вашу працю, чекаємо додому живими та здоровими! Слава Україні"

"Боже, бережи українських захисників і захисниць. Пісня суперова... Слухаю і слухаю"

"Разом переможемо"

Нагадаємо, раніше Настя Каменських оприлюднила відео, на якому співає без фонограми пісню, написану під час повномасштабного російського вторгнення. Вона наживо виконала хіт "Коли мине війна".

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