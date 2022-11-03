Український музикант Тарас Боровок, який підкорив хітом "Байрактар", випустив нову пісню, приурочену до Дня ракетних військ і артилерії. Тема артилерії близька Тарасу, оскільки він навчався на артилериста і починав службу в артилерійському підрозділі.
Так, у новому кліпі можна побачити кадри з українськими артилеристами, які мужньо боронять нашу країну від російських окупантів. Також Тарас упевнений, що в України одна доля - перемогти в цій страшній війні.
У пісні є такі слова:
"Знищити нас - хибна теорія,
Перемагати - наша історія!
Зникне в диму клята імперія,
Б'є окупанта моя артилерія!"
Реакція мережі на пісню "Моя артилерія"
- "Бажаю точних пострілів і точних влучень прямо в ціль. Вперед до нашої перемоги! Дякуємо за вашу працю, чекаємо додому живими та здоровими! Слава Україні"
- "Боже, бережи українських захисників і захисниць. Пісня суперова... Слухаю і слухаю"
- "Разом переможемо"
Нагадаємо, раніше Настя Каменських оприлюднила відео, на якому співає без фонограми пісню, написану під час повномасштабного російського вторгнення. Вона наживо виконала хіт "Коли мине війна".