Співачка зазначила, що не проти об’єднання, якщо "це примирить Україну".

Переможниця Національного відбору на Євробачення 2022 Аліна Паш заявила, що готова представити Україну в Турині разом з конкурентами - гуртом KALUSH Orchestra.

Про це вона повідомила в Instagram-сторіз.

Зокрема, співачка звернулася до фанатів колективу KALUSH і запропонувала об'єднатися.

"Шанувальники групи KALUSH. Я Вам не ворог. Нам, українцям, потрібно об'єднуватися в такий важливий для нашої країни час!" - написала Аліна Паш.

Також вона прикріпила скриншот, на якому один з фоловерів запропонував артистці їхати на Євробачення разом з KALUSH. Паш підтримала цю ідею та публічно висловила свою готовність об'єднуватися.

"Я готова, якщо це примирить країну і змусить задуматися над важливими проблемами, які відбуваються зараз", - написала артистка.

Нагадаємо, раніше Аліна Паш в інтерв'ю УНІАН розповіла, що їздила в окупований Крим на весілля українців. Концерти в РФ вона не дає.

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