Співачка Крістіна Орбакайте представила публіці нову пісню, присвячену своїй мамі. Композиція отримала назву "Алла будет петь".
"Камни будут с неба лететь, Алла будет петь. Крылья будут сзади гореть, Алла будет петь. Пули будут в душу лететь, Алла будет петь. Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь. Всем кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь", - заспівала Орбакайте.
На обкладинці ролика Крістіна розмістила архівне фото, де вона маленька сидить поруч зі своєю молодою мамою.
"Алла будет петь" - це особлива для мене пісня про маму і про сильну жінку, яка співала, співає і співатиме всім, хто хоче сонцем горіти!" - написала Крістіна в Instagram-блозі.
Реакція соцмереж
- "Дякую, Крістіно! Пісні Алли Пугачової потрібні дуже багатьом зараз в нашій країні і за її межами!"
- "Слухала і плакала, пісня потрапила прямо в серце! Дякую! Алла співатиме!"
- "Яка чудова пісня! Алла виховала прекрасну людину"
- "Спасибі за цю пісню! Дякую за любов! Алла завжди буде співати для нас! Вона наше сонце, щастя, радість, любов і життя!"
Нагадаємо, дочку і онука Пугачової перевірять на фінансування ВСУ.