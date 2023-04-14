Дочка Примадонни представила нову композицію, присвячену своїй легендарній матері.

Співачка Крістіна Орбакайте представила публіці нову пісню, присвячену своїй мамі. Композиція отримала назву "Алла будет петь".

"Камни будут с неба лететь, Алла будет петь. Крылья будут сзади гореть, Алла будет петь. Пули будут в душу лететь, Алла будет петь. Всем, кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь. Всем кто хочет солнцем гореть, Алла будет петь", - заспівала Орбакайте.

На обкладинці ролика Крістіна розмістила архівне фото, де вона маленька сидить поруч зі своєю молодою мамою.

"Алла будет петь" - це особлива для мене пісня про маму і про сильну жінку, яка співала, співає і співатиме всім, хто хоче сонцем горіти!" - написала Крістіна в Instagram-блозі.

Реакція соцмереж

"Дякую, Крістіно! Пісні Алли Пугачової потрібні дуже багатьом зараз в нашій країні і за її межами!"

"Слухала і плакала, пісня потрапила прямо в серце! Дякую! Алла співатиме!"

"Яка чудова пісня! Алла виховала прекрасну людину"

"Спасибі за цю пісню! Дякую за любов! Алла завжди буде співати для нас! Вона наше сонце, щастя, радість, любов і життя!"

Нагадаємо, дочку і онука Пугачової перевірять на фінансування ВСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: