Росіяни обурюються через їхню невизначену позицію.

Російська співачка Крістіна Орбакайте та її син Микита Пресняков на початку повномасштабного російського вторгнення виїхали з країни-агресора. Хоч вони і публічно не засуджують війну в Україні, росіяни все одно не задоволені їхньою поведінкою.

Вони запідозрили, що знаменитості можуть фінансувати Збройні сили України. Тому "патріоти" країни-терориста звернулися до правоохоронних органів з проханням перевірити їхні домисли.

"Звернення до слідчого комітету надійшло від Асоціації патріотичних сил півдня Росії. Громадські діячі звернули увагу на те, що співачка перебралася в США і приїжджає в Росію, щоб заробити грошей. А виступає вона в кольорах українського прапора", - кажуть росіяни.

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Крім того, вони вимагають позбавити Орбакайте нерухомості в Росії, яку вона отримала від Примадонни.

Позиція Крістіни Орбакайте щодо війни

Орбакайте мовчить про велику війну в Україні. Однак відомо, що останнім часом вона живе в Америці. Зрідка вона приїжджає на батьківщину, де виступає на концертах.

Наприклад, у грудні 2022 року вона виступила з Ігорем Ніколаєвом у синьо-жовтих образах. Після цього росіяни почали їх хейтити, але самі знаменитості ніяк не прокоментували цю ситуацію.

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