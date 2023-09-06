Шанувальники вже встигли оцінити творчість артистки.

Українська співачка Анна Трінчер представила нову пісню "Очі", яка стала популярною ще задовго до прем'єри. Користувачі соціальної мережі ТikТok зняли понад 30 тисяч роликів під цей звук.

Трек став настільки популярним не тільки завдяки красивому голосу артистки і її енергії, але і завдяки легкому приспіву про дівчаче серце.

"А твої очі як грім серед ночі

І сни пророчі розтопили лід

В обіймах ночі серденько дівоче

Знову розтане від очей твоїх", - співає Трінчер.

"Зараз, розкриваючи світові себе та свої справжні емоції, я хочу говорити чесно. Ділитися новими переживаннями чи досвідом, який отримала раніше. Очі – це дзеркало душі, через них ми потрапляємо кудись глибше, читаємо думки та емоції інших. Через очі ми закохуємося, радіємо та переживаємо тривогу. А коли очі говорять коханням, то тільки двом партнерам відомо про всю глибину справжніх почуттів. Ця пісня для кожного розкривається по особливому, так само як і є особливою для мене", – розповідає співачка.

Реакція користувачів мережі

"Супер"

"Кайф, кайф, кайф, пісня нереальна"

"Так кайфую від цієї пісні"

"Ну, дуже красива"

"Говорила, кажу і буду говорити, що наші дівчата найпрекрасніші і найталановитіші"

Чим відома Анна Трінчер

Анна Трінчер була учасницею шоу "Голос країни". На сліпих прослуховуваннях вона заспівала пісню Хливнюка, Джамали і Pianoboy "Злива" і розгорнула чотири крісла. Однак перемогти в шоу їй не вдалося. Також дівчина знімалася в популярному серіалі "Школа".

Незабаром Трінчер почала сольну кар'єру і випустила кілька хітів - "Метелики", "Короче понятно", "Малиновые волосы", "Кропива", "Який ти козак" і так далі.

Вона одружена з блогером Олександром Волошиним. Дітей у них немає.

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