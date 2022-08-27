Після виступу музиканти розгорнули величезний прапор України.

26 серпня у Варшаві відбувся концерт британського співака Еда Ширана. На заході виступила українська група "Антитіла". Музиканти вперше наживо виконали свою дуетну композицію 2step, після чого розгорнули величезний прапор України з написом фандрейзингової платформи United24.

"Дякую за цю підтримку. За те, що стоїте разом з нами пліч-о-пліч. Наше молоде покоління ніколи-ніколи не забуде цю підтримку. Обіцяю, ми обов'язково віддячимо. Тримаємося разом", - сказав фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя зі сцени.

"Концерт був неймовірним... Співати пісню - це прикольно. Але, мені здається, ми зробили трохи прикольніше, ніж просто заспівати. Ми підняли великий український прапор на сцені, подякували Еду Ширану і всьому польському народу за підтримку України. Це було неймовірно. Гудів весь стадіон. Було 80 тисяч людей. І здавалося, що кожен на цьому стадіоні висловив свою підтримку", - сказав Тополя в коментарі "Сніданку з 1+1" 27 серпня.

Зазначимо, композиція "2step" була випущена 2 травня. Свою частину пісні українською мовою Тарас записував у Харкові "в полі, між позиціями".

Нагадаємо, Пономарьов, Dzidzio, "Антитіла" і Горбунов випустили потужний патріотичний трек.

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