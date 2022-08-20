У композиції співається про непереможність українського народу.

19 серпня на YouTube-каналі Олександра Пономарьова з'явився кліп на пісню "На землі, в повітрі і на морі". У ньому знялися Тарас Тополя і група "Антитіла", музикант DZIDZIO і телеведучий Юрій Горбунов. Крім самих артистів, в кліпі показані кадри руйнувань в мирних містах України, а також робота волонтерів та українських захисників.

"Велика подяка нашим воїнам ЗСУ за відданість народу України!", - прокоментував дану музичну роботу Михайло Хома, більше відомий як DZIDZIO.

В описі до кліпу на YouTube сказано, що музика була створена за участю оркестру та хору Заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю Збройних сил України під керівництвом диригента Дмитра Антонюка.

Дана патріотична пісня ще раз нагадала окупантам - не варто чекати пощади чи добра на українській землі, адже "Україна знищить ворогів".

Нагадаємо, Jerry Heil і Леся Нікітюк у спільному треку висміяли росіянку, яка "взагалі не хотіла їхати з Криму".

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