Гурт "Антитіла" разом з ансамблем Верьовки та дитячим хоровим ансамблем "Зернятко" переспівали відомий у всьому світі "Щедрик". Оновлена композиція отримала назву "Carol for the Charity". Її мета - привернути увагу всього світу до війни в Україні, а також закликати донатити до фонду Олени Зеленської на допомогу дітям, постраждалим від бойових дій.
Текст колядки був адаптований до сучасних реалій Saatchi&Saatchi Ukraine.
"Слухайте, шазамьте цю пісню і жертвуйте на українську перемогу, щоб наблизити в Україну не військове Різдво, а мирне Різдво з дитячим сміхом і духом свята", - прокоментував фронтмент гурту "Антитіла" Тарас Тополя.
Реакція соцмереж
- "Спасибі, Тарас, за відмінну роботу. Перемоги нашій Україні! Нехай всі наші захисники повернуться живими і неушкодженими! Миру і процвітання нашій державі!"
- "Дуже красиво! Спасибі! Нехай переможе правда, Україна!"
- "Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Слава Героям, які в ці люті морози захищають Україну від терористів з Росії! Все буде Україна!"
- "Сльози на очах ... Так хочеться, щоб діти України святкували Різдво вдома, зі своїми батьками, без страху"
Нагадаємо, Тарас Тополя відповів, кого підтримав у голосуванні за членів журі Нацвідбору.