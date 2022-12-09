Напередодні різдвяно-новорічного періоду артисти нагадали про те, що важливо донатити дітям, які постраждали від війни.

Гурт "Антитіла" разом з ансамблем Верьовки та дитячим хоровим ансамблем "Зернятко" переспівали відомий у всьому світі "Щедрик". Оновлена композиція отримала назву "Carol for the Charity". Її мета - привернути увагу всього світу до війни в Україні, а також закликати донатити до фонду Олени Зеленської на допомогу дітям, постраждалим від бойових дій.

Текст колядки був адаптований до сучасних реалій Saatchi&Saatchi Ukraine.

"Слухайте, шазамьте цю пісню і жертвуйте на українську перемогу, щоб наблизити в Україну не військове Різдво, а мирне Різдво з дитячим сміхом і духом свята", - прокоментував фронтмент гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Реакція соцмереж

"Спасибі, Тарас, за відмінну роботу. Перемоги нашій Україні! Нехай всі наші захисники повернуться живими і неушкодженими! Миру і процвітання нашій державі!"

"Дуже красиво! Спасибі! Нехай переможе правда, Україна!"

"Ми обов'язково переможемо! Слава Україні! Слава Героям, які в ці люті морози захищають Україну від терористів з Росії! Все буде Україна!"

"Сльози на очах ... Так хочеться, щоб діти України святкували Різдво вдома, зі своїми батьками, без страху"

Нагадаємо, Тарас Тополя відповів, кого підтримав у голосуванні за членів журі Нацвідбору.

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