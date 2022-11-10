У додатку "Дія" він підтримав Катерину Павленко - вокалістку гурту Go_a.

Український співак і волонтер Тарас Тополя, який переміг за результатами голосування за членів журі Нацвідбору на Євробачення-2023, зізнався, що підтримав свою конкурентку. Голос він віддав Катерині Павленко - вокалістці гурту Go_A. ось що він розповів в інтерв'ю MUZVAR:

"Мій особистий голос я віддав Катерині з Go_А, хотів, щоб вона зайняла суддівське крісло. Хоча також дуже радий, що в партнерах за судовим столом буде Джамала".

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Тополя додав, що у нього не було часу стежити за ходом голосування, тому його перемога стала справжньою несподіванкою:

"Плюс, нарешті, з'явилася можливість мені і іншим музикантам групи побачити своїх дружин і дітей. Тому було не до голосування".

Нацвідбір на Євробачення-2023: деталі

За результатами голосування, яке провели через додаток "Дія" з 31 жовтня по 7 листопада, найбільше голосів набрав Тарас Тополя. Разом з ним до трійки переможців увійшли переможниця Євробачення-2016 Джамала і фронтвумен групи "The Hardkiss" Юлія Саніна.

Фінал Нацвідбору відбудеться в Києві 17 грудня. З метою безпеки захід проведуть в укритті.

Нагадаємо, Тарас Тополя назвав свій найголовніший страх у ролі члена журі Нацвідбору на Євробачення-2023.

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