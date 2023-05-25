Український гурт Антитіла представив нову пісню, яка стане саундтреком до комп'ютерної гри. Вони випустили одночасно дві версії - українською та англійською мовами. Українська пісня отримала назву "Мій сокіл", а англійська успадкувала назву самої гри - "Death from Above".
"Коли IT-компанія з Німеччини попросила нас створити пісню для гри, ми зацікавилися, тому що і самі любимо комп'ютерні ігри. Коли нам сказали, що гравці будуть перевтілюватися в українських пілотів-операторів безпілотників і знищувати ворога зверху, коли ми дізналися, що 70% доходу піде на підтримку Збройних сил України, у нас не було сумнівів, чи брати участь у цьому", - розповів Тарас Тополя, коментуючи нову роботу свого музичного колективу.
Музиканти поділилися, що ця робота - одна з найважчих в їхньому репертуарі, оскільки вона передає напружену атмосферу гри і переносить слухачів у світ бойових дій.
У кліпі в анімованій формі зображені різні жахливі створення, яких, згідно із задумом гри, потрібно знищувати. Гравець може приміряти на себе роль оператора дрона, так і безпосередньо безпілотним літальним апаратом.
Антитіла - Мій сокіл: кліп
Антитіла - Death from Above: кліп
Нагадаємо, Маша Єфросиніна зачитала реп у новій пісні Артема Пивоварова.