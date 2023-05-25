Артисти представили відразу дві версії композиції - українською та англійською мовами.

Український гурт Антитіла представив нову пісню, яка стане саундтреком до комп'ютерної гри. Вони випустили одночасно дві версії - українською та англійською мовами. Українська пісня отримала назву "Мій сокіл", а англійська успадкувала назву самої гри - "Death from Above".

"Коли IT-компанія з Німеччини попросила нас створити пісню для гри, ми зацікавилися, тому що і самі любимо комп'ютерні ігри. Коли нам сказали, що гравці будуть перевтілюватися в українських пілотів-операторів безпілотників і знищувати ворога зверху, коли ми дізналися, що 70% доходу піде на підтримку Збройних сил України, у нас не було сумнівів, чи брати участь у цьому", - розповів Тарас Тополя, коментуючи нову роботу свого музичного колективу.

Музиканти поділилися, що ця робота - одна з найважчих в їхньому репертуарі, оскільки вона передає напружену атмосферу гри і переносить слухачів у світ бойових дій.

У кліпі в анімованій формі зображені різні жахливі створення, яких, згідно із задумом гри, потрібно знищувати. Гравець може приміряти на себе роль оператора дрона, так і безпосередньо безпілотним літальним апаратом.

Антитіла - Мій сокіл: кліп

Антитіла - Death from Above: кліп

Нагадаємо, Маша Єфросиніна зачитала реп у новій пісні Артема Пивоварова.

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