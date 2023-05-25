Композиция "Люблю" была представлена в рамках авторского проекта Пивоварова "Твої вірші, мої ноти".

Українська телеведуча і блогерка Маша Єфросиніна несподівано зачитала реп. Сталося це в колаборації зі співаком Артемом Пивоваровим. Спільна композиція Маші і Артема отримала назву "Люблю" і була представлена в рамках авторського проекту "Твої вірші, мої ноти".

Реліз відбувся 25 травня - прямо в день народження Маші Єфросиніної. Слід зазначити, що в основу покладено вірші українського поета Михайля Семенка.

"Я - фанатка проекту Артема "Твої вірші, мої ноти", про що я йому заявила під час нашого першого інтерв'ю. Він в ту ж мить запропонував мені дует. Сказати, що я розгубилася, - це нічого не сказати. Більш того, я думала, що це якийсь жарт аж до того, поки не опинилася з Артемом в студії. І там я теж не могла впоратися з нервозністю, тому що я не співаю від слова "зовсім". Далі тільки пам'ятаю, як ми багато говорили, стояли на цвяхах, сміялися, трохи поплакали і... дуже легко записали композицію. Я щаслива! Мені страшенно подобається результат! А ще я тепер всім можу говорити: "У мене дует з Пивоваровим", - поділилася емоціями Маша після того, як композиція була представлена на музичних майданчиках.

Реакція соцмереж

"Артем - це суцільна потужна енергія добра і миру!"

"Ого, це круто! Несподівано, звичайно, було бачити дует з Єфросиніною, але вийшло дуже автентично і незвично. Ви вмієте дивувати!"

"Молодці! Артеме, обожнюю! Марійка нарешті наважилася!"

Нагадаємо, Сергій Бабкін випустив потужну пісню про харківських воїнів.

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