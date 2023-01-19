Малюк спочатку переживав, але потім освоївся на сцені.

Український співак Артем Пивоваров поділився зворушливим відео, на якому його маленький фанат проривався до нього на сцену. Після того, як хлопчик вже з'явився на сцені, він занервував.

Однак Артему вдалося заспокоїти малюка. Він показав, де перебуває його мама, а потім підніс до обличчя малюка мікрофон. Маленький хлопчик відразу ж почав співати хіт Пивоварова "Ой, на горі".

Варто відзначити, що Артем Пивоваров - артист, який постійно взаємодіє зі своїми шанувальниками. За це йому часто дякують в соціальних мережах, адже кожному хочеться хоч на частку секунди доторкнутися до свого кумира.

Відео дня

Реакція мережі на відео Пивоварова

"На Артема з дітками можна дивитися нескінченно"

"Рада, що наше покоління росте саме на ваших піснях"

"Факт залишається фактом: ти неймовірний"

"Артем і діти - це любов"

"Маленький артист"

"Боже, який милий"

"Навіть хлопчик знає, що пісня Артема - замість тисячі слів"

Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров переспівав свій хіт разом з псом Патроном.

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