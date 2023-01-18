Артист представив оновлену версію композиції "Дежавю".

Український поп-співак Артем Пивоваров презентував оновлену версію пісні "Дежавю". Її він виконав разом з... псом Патроном. Така "колаборація" з собакою-сапером - це не просто спроба підтримати тренд, а заклик допомогти зібрати гроші на порятунок тварин, які постраждали через активні бойові дії. Збором займається фонд UAnimals.

"У складні часи кожен потребує підтримки, а особливо - ті, хто не може подбати про себе сам. Під час війни багато тварин залишилися без дому і господаря, і турбота про них - наше спільне завдання. Адже в єдності наша сила! Заради доброї справи ми з псом Патроном зробили фіт", - прокоментував дану акцію сам Артем Пивоваров.

У ролику видно, як пес-сапер Патрон "підспівує" Пивоварову.

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Реакція соцмереж

"Круто придумав! Звідки черпаєш ідеї? Ти наш герой! Як креативно"

"Я розчулена! Обожнюю тварин! Обожнюю людей, які люблять тварин"

"Артем, ви талант і справжня душа українського народу. Сяйте і далі"

"Тварини - це частина нашого життя, без сумнівів. Мегакрутий меседж. Долучаюся і закликаю всіх приєднуватися до донатів"

Хто такий пес Патрон

Службовий собака породи джек-рассел-тер'єр, який "працює" на підрозділ ДСНС, що займається розмінуванням територій.

Нагадаємо, Артем Пивоваров поділився зворушливим відео зі свого концерту в Черкасах - під час заходу артист допоміг військовослужбовцю зробити пропозицію.

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